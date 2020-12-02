«مكافحة الأمراض»: 670 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 503 حالة ووفاة 4 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (265).

واستلم المكرز عدد (4848) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (2068) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (102) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1780) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (182) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (2) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (308) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (184) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (34) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (90) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (92) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (4178) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (670) عينة موجبة لفيروس كورونا (558 جديدة + 112 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 392 حالة جديدة

عدد 52 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 22 حالة جديدة

3.الخمس

عدد 17 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

4.السواني بن ادم

عدد 2 حالة جديدة

5.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

6.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

7.رقدالين

عدد 3 حالة جديدة

8.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

9.الزاوية الغرب

عدد 17 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

10.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

11.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

12.قصر بن غشير

عدد 4 حالة جديدة

13.جنزور

عدد 19 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

14.صبراته

عدد 1 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

15.صرمان

عدد 12 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.الرحيبات

عدد 3 حالة جديدة

17.بني وليد

عدد 7 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

18.قصر الاخيار

عدد 13 حالة جديدة

19.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

20.زواره

عدد 10 حالة مخالطة

21.الزنتان

عدد 4 حالة مخالطة

22.درج

عدد 1 حالة جديدة

23.باطن الجبل

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.الماية

عدد 12 حالة جديدة

25.زليتن

عدد 20 حالة جديدة

عدد 24 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 503 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 347 حالة في طرابلس

2.عدد 8 حالات في قصر بن غشير

3.عدد 5 حالات في الحوامد

4.عدد 3 حالات في الكفرة

5.عدد 9 حالات في قصر الاخيار

6.عدد 4 حالات في صرمان

7.عدد 17 حالة في غدامس

8.عدد 15 حالة في الزنتان

9.عدد 23 حالة في زواره

10.عدد 64 حالة في زليتن

11.عدد 8 حالات في صبراته

تفاصيــــــل الــــ ( 4 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 1 حالة في القره بوللي

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 84087

2.الحالات النشطة : 28175

3.المتعافين : 54712

4.الوفيات : 1200