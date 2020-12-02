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مؤسسة النفط تبحث سبل التعاون مع شلمبرجير

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة لشلمبرجير أوليفر لو بوش، وذلك عبر الدائرة المغلقة من هيوستن، لمناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء الافتراضي، التنسيق لعقد سلسة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة، وذلك لنقل التقنيات المناسبة للقيام  بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها على الانتاج أو تحسين معدلات الانتاج، وذلك عبر التواصل المباشر والتنسيق مع الإدارات المختصة بالمؤسسة والمختصين والفنيين بالشركات النفطية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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