معيتيق: الملف الليبي سيحظى باهتمام إدارة بايدن

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، إن السيادة الليبية تأتي أولاً، مُبديًا رفضه وجود أي قوات أجنبية في ليبيا، وأن البلاد ليست بحاجة لذلك.

معيتيق ذكر في حوار عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، ضمن أعمال منتدى حوارات المتوسط، “لا أعتقد أن الحل الذي يشمل قوات أجنبية سيحترمه ويرحب به الشعب الليبي”.

وأبدى معيتيق مُجددًا استعداده لقيادة حكومة الوحدة القادمة إذا اختاره الليبيون، متوقعًا أن يكون الملف الليبي محل اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن، قائلاً “الملف الليبي سيحظى باهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة، التي ستكون لها أولويات أخرى خلال الفترة التي تلي التنصيب مباشرة”.

وأوضح أن حكومة الوفاق، تعتبر دور الولايات المتحدة في الأزمة الليبية “إيجابي للغاية”، مُبينًا أن استقرار البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا أمر حيوي لأمن الولايات المتحدة نفسها.

وفي ختام حديثه، رأى معيتيق، أنه يصعب وجود مبادرة من الإدارة الأمريكية القادمة، في أوائل العام الجديد، بشأن الأزمة الليبية، مُبررًا ذلك بأن هناك أمور أخرى لها أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي عقد فيه أعضاء الملتقى السياسي الليبي، أمس الثلاثاء، الاجتماع “الافتراضي”، الثالث لأعضاء الملتقى السياسي الليبي، سبقه اثنين الأسبوع الماضي؛ لوضع آلية لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، بالإضافة إلى حكومة منفصلة تعمل على كامل التراب الليبي وإدارة المرحلة التمهيدية الجديدة.