توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها زليتن وبنغازي

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، منها 444 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت زليتن ثانيا بـ 44 حالة، ثم بنغازي بـ 22 حالة، و 21 حالة في جنزور، و19 حالة في كل من الزاوية الغرب والخمس، و14 حالة في كل من صرمان وبني وليد، 13 حالة في قصر الأخيار، 12 حالة في الماية، و10 حالات في زوارة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

إضافة إلى 6 حالات في صبراتة، و5 حالات في العجيلات، و4 حالات في كل من باطن الجبل والزنتان وقصر بن غشير، و3 حالات في كل من الرحيبات ورقدالين، وحالتين في كل من سوق الخميس امسيحل وسواني بن آدم، وحالة واحدة في كل من درج ومسلاتة والزاوية الجنوب وطبرق والرجبان.

وتماثل للشفاء 503 مصابين، بينهم 347 حالة في طرابلس، و8 حالات في قصر بن غشير، و5 حالات في الحوامد، و3 حالات في الكفرة، و9 حالات في قصر الأخيار، و4 حالات في صرمان، و17 حالة في غدامس، و15 حالة في الزنتان، و23 حالة في زوارة، و64 حالة في زليتن، و8 حالات في صبراتة، في حين توفى 4 مصابين، بينهم حالة في كل من طرابلس والقره بوللي وحالتان في قصر بن غشير.

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