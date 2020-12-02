ليبيا الان

أحمد التهامي: الدول المتورطة في الملف الليبي تريد أن تضمن أمريكا معها 

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد  الكاتب الليبي أحمد التهامي، أنه لن يحدث أي  تدخل أمريكي في ليبيا بشكل جدي قبل 20 من يناير القادم.

وقال «التهامي» في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك،  تحت عنوان «تنبوء صريح»، إنه “يمكن القول أنه لا شيء عملي سيحصل قبل العشرين من يناير القادم”

وأضاف موضحًا وجهة نظره، أنه “ليس لأن هناك تدخلا أمريكيا جديا في ليبيا بل لأن الدول المتورطة في الملف الليبي على اختلاف تصنيفاتها وتوجهاتها تريد أولا أن تضمن أمريكا معها أو على الأقل أن تحييدها عن مسارها السياسي”.

وختم منشوره موضحًا “إذن كل شي يجري اليوم هو هرولة نعم لكنها في نفس المكان”، مستطردًا “مراوحة عبثية!”.

الوسوم

أحمد التهامي أمريكا الملف الليبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك