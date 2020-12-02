أحمد التهامي: الدول المتورطة في الملف الليبي تريد أن تضمن أمريكا معها 

أكد الكاتب الليبي أحمد التهامي، أنه لن يحدث أي تدخل أمريكي في ليبيا بشكل جدي قبل 20 من يناير القادم.

وقال «التهامي» في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، تحت عنوان «تنبوء صريح»، إنه “يمكن القول أنه لا شيء عملي سيحصل قبل العشرين من يناير القادم”

وأضاف موضحًا وجهة نظره، أنه “ليس لأن هناك تدخلا أمريكيا جديا في ليبيا بل لأن الدول المتورطة في الملف الليبي على اختلاف تصنيفاتها وتوجهاتها تريد أولا أن تضمن أمريكا معها أو على الأقل أن تحييدها عن مسارها السياسي”.

وختم منشوره موضحًا “إذن كل شي يجري اليوم هو هرولة نعم لكنها في نفس المكان”، مستطردًا “مراوحة عبثية!”.