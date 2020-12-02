اجتماع موسع في سرت لبحث المختنقات التي تواجه المدينة

عقد بقاعة الاجتماعات بمجمع قاعات واقادوقو بسرت اجتماع موسع خصص لبحث المختنقات والمعوقات التي تواجه المدينة.

وأوضحت بلدية سرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الاجتماع بحث ملف الخدمات فيما يتعلق بمشكلة نقص الوقود وتأخر ملف التعويضات والسيولة النقدية وملف إعادة الإعمار والاستقرار للمدينة وغياب الدعم للبلدية وقطاعاتها وشركاتها الخدمية وملف الامداد الطبى وتأخر تكليف فريق قياس الإشعاعات بسرت

وتناول الاجتماع أيضا الموضوعات المتعلقة بالمجلس الاجتماعي لقبائل سرت

وحضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري للبلدية ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت والمنسق الاجتماعي للجيش بسرت ورئيس وأعضاء الاتحاد النسائي وشباب حراك المدينة

وضم الاجتماع أيضا رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس ديوان مجلس النواب على الشامى وعضوية المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق ورئيس جهاز الأمن الرئاسي بالمجلس رافع غيضان والمستشار البرلماني أحمد الحشاش وأعضاء اللجنة من المستشارين والإداريين

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