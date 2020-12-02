إصابات كورونا في ليبيا تتجاوز 84 ألفا والوفيات 1200

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة و 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا وتماثل 503 حالات للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم (4848) عينة موزعة على المختبرات التالية، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس تم فحص (2068) عينة، و من مختبر مركز بنغازي الطبي (102) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1780) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (182) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني طبرق (3) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني زواره عينتان، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (308) عينات، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة (184) عينة، ومن المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد (34) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (90) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة (3) عينات، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته (92) عينة.

وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات تبين سلبية ( 4178 ) عينة، و إيجابية (670) عينة منهم ( 558 ) حالة جديدة و ( 112 ) حالة مخالطة، لافتا إلى أن إجمالى حالات الوفاة بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 1200 والإصابات 84087 حتى الآن.

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