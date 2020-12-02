موسى فرج: نمر بمرحلة حساسة تتطلب شخصيات مقبولة مجتمعيا

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، موسى فرج، إن ليبيا تمر بمرحلة حساسة، مؤكدا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شخصيات مقبولة مجتمعيا لتتمكن من أداء مهامها بيسر وسهولة، على حد قوله.

وأضاف فرج في تصريح إعلامي إن المرحلة المقبلة القصيرة التي ستكون لمدة سنة أو سنة ونصف تحتاج إلى شخصيات مقبولة مجتمعيا وليس عليها أي انتقادات أو مواقف حادة من بعض المناطق أو بعض المكونات الثقافية والسياسية، حتى تتمكن من العمل بيسر وسهولة، مبينا أن المهام المقبلة كثيرة، لأن من سيتولى المسؤولية سيقوم بالعمل على توحيد مؤسسات الدولة المتشظية، إضافة إلى تهيئة الشارع الليبي للوصول إلى مرحلة الانتخابات لاختيار سلطات تشريعية جديدة في أقرب فرصة.

وتابع فرج أن الشخصيات التي سيتم اختيارها إذا لم تكن جاءت من خلال توافق مجتمعي يمثله الحوار المشكل الآن من 75 شخصية برعاية وإشراف الأمم المتحدة، ستجد صعوبة في تنفيذ ما هو مطلوب منها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار فرج إلى ضرورة إتاحة الفرصة للجميع، موضحا أنه ليس لدينا “فيتو” ضد أي شخص، وأن أي ليبي تتوفر لديه الشروط يستطيع أن يأتي، ولكن عملية المفاضلة ستتم من خلال، من هو هذا الشخص وما هي إمكانياته، وما هي مواقفه السابقة، حتى تكون شخصية مقبولة ولا تواجه معارضة شديدة، لافتا إلى أن الجميع يريد أن تمر البلاد من تلك المرحلة، إلى فترة يستطيع فيها الشعب الليبي انتخاب سلطاته التشريعية والسيادية الجديدة.

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