السراج يطالب المصرف المركزي بالتحلي بروح المسؤولية

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس فائز السراج أمس الثلاثاء مع مسؤولين سياسيين وقضائيين واقتصاديين، وضم الاجتماع رؤساء نواب طرابلس ومجلس الدولة الاستشاري والمؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزيري التخطيط والمالية ومحافظ المصرف المركزي، بالإضافة للقائم بأعمال النائب العام.

الاجتماع بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للرئاسي تداعيات تجميد إيرادات النفط من طرف “المؤسسة الوطنية” في ظل خلاف مع المصرف المركزي.

ورحب المجتمعون بعقد اجتماع قريب لمجلس إدارة المصرف المركزي، مطالبينه بالتحلّي بروح المسؤولية لوضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه الاقتصاد الليبي.

واتفقوا على البحث في آليات رفع تجميد العائدات النفطية، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، مع التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد بمعايير الإفصاح والشفافية.

وحث المجتمعون أعضاء الحوار السياسي في تونس ولقاءات مجلسي النواب والدولة بالمغرب، على استحضار مصالح الوطن العليا والتسامي عن المصالح الضيقة الحزبية والجهوية، والإسراع في الوصول إلى توافقات تخدم الوطن وتنهي التشظي والانقسام، تمهيدًا لمرحلة الانتخابات.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية