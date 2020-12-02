السفير الأمريكي: العملية السياسية الجارية في ليبيا توفر فرصة فريدة لتحقيق الإصلاحات

استضافت غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا اجتماعًا افتراضيًا مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند وشركات أمريكية في 1 ديسمبر لتبادل الآراء بشأن العملية السياسية المتطورة في ليبيا وآفاق تحسين مناخ الأعمال للاستثمار الأمريكي.

وأكد السفير نورلاند، بحسب بيان صادر عن السفارة، أن العملية السياسية الجارية في ليبيا توفر فرصة فريدة للقادة السياسيين والاقتصاديين الليبيين لتحقيق هذه الإصلاحات وجعل ليبيا شريكًا قويًا وموثوقًا لاستثمارات القطاع الخاص.

وأعربت الشركات الأمريكية عن رغبتها القوية في نشر خبراتها الفنية ومواردها المالية للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد في ليبيا.

وأضاف البيان “أكد قادة الأعمال على أن زيادة الاستثمار في ليبيا تتطلب استقرارًا سياسيًا طويل الأجل، وشفافية اتخاذ القرارات الاقتصادية، واتفاقية طويلة الأجل بشأن إدارة الإيرادات، وبيئة أعمال أكثر تمكينًا، بما في ذلك موافقة البنك المركزي في الوقت المناسب وبشكل متسق على خطابات الاعتماد التي يطلبها المستوردون الليبيون للوفاء بالمدفوعات لشركائهم التجاريين الأجانب”.

وتابع “تنضم غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا إلى سفارة الولايات المتحدة في دعم التزام الشركات الأمريكية بالاستثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا لليبيا وشعبها”.