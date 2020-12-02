الشحومي: ليبيا في حاجة لمشروع إصلاحي حقيقي

رأى المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي، أن ليبيا في حاجة لمشروع إصلاحي حقيقي قائم على أسس واضحة وأهمها وحدة المؤسسات الاقتصادية وديناميكية استجابة المؤسسات التنفيذية والتشريعية لمتطلبات المشروع.

وقال الشحومي في ورقة بعنوان (الحلول الشاملة تحتاج أكثر من النوايا الطيبة)، :”انتظر الجميع نتائج اجتماع لفيف كبير من مسؤولي الدولة الليبية، للتباحث حول معالجة تجميد ايرادات النفط وحل المعضلات الاقتصادية التي تواجه البلاد وكانت النتيجة أن التجميد سيستمر في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي في الوقت الحالي المتفق عليه بين الأطراف الليبية بضمانات دولية، وركز الاجتماع على الرجاء والأمل بأن ينعقد اجتماع ختامي لمجلس إدارة المصرف المركزي، والذي يستهدف تعديل سعر الصرف وقبلها في تقديري يجب أن يكون معني بفتح المقاصة المتوقفة منذ سنوات والقبول بالعملة المطبوعة من قبل المصرف المركزي ببنغازي كمقدمة لتقييم وتحديد سعر الصرف الجديد الذي سيكون بإمكان المصرف المركزي عنده تلبية أي طلب على العملة، وسيرتبط ذلك بإعداد واعتماد ميزانية حكومية موحدة للعام القادم 2021″، بحسب تعبيره.

وأضاف الشحومي، :”إننا في حاجة لمشروع اصلاحي حقيقي ومحدد مهما كان بسيطا وسطحيا ولكن لابد أن يكون قائم على أسس واضحة وأهمها وحدة المؤسسات الاقتصادية وديناميكية استجابة المؤسسات التنفيذية والتشريعية لمتطلبات المشروع”.