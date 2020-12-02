أسعار العملات الدولية تنخفض أمام الدينار في السوق الموازية

شهدت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا تراجعا أمام الدينار في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش، إلى 6.60 دينار، مقابل 6.64 دينار أمس الثلاثاء.

كما هبط سعر اليورو 7 قروش إلى 7.80 دينار، مقابل 7.87 دينار أمس، وانخفض الجنيه الاسترليني 5 قروش إلى 8.75 دينار مقابل 8.80 دينار أمس، حسب تجار صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وبالمثل بيعت الليرة التركية بـ0.83 دينار، مقابل 0.85 دينار أمس، والدينار التونسي بـ 2.40 دينار، مقابل 2.43 دينار أمس.

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