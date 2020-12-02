الرعيض: أعضاء الحوار أقرب للتوافق من أي وقت مضى

قال عضو مجلس النواب الموازي محمد الرعيض، اليوم الأربعاء، إن سلسلة المشاورات التي أجراها أعضاء مجلس النواب تكللت بالنجاح، موضحا أنه أعضاء الحوار حاليا هم أقرب للتوافق من أي وقت مضى.

ودعا الرعيض في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”الشعب الليبي إلى دعم هذه المبادرة والاصطفاف خلفها للتمكن من بناء دولة مدنية تكفل حق الجميع.

وتوجه الرعيض بالشكر للمملكة المغربية على حسن الاستضافة وحرصها الدائم على أن تكون جزءًا من الوصول إلى حل سياسي سلمي في ليبيا.

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