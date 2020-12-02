تجميد حسابات لاعبين كرة قدم سابقين في مالطا لاتهامهما بتهريب الوقود من ليبيا

قررت السلطات المالطية تجميد أصول لاعبي كرة القدم السابقين، دارين ديبونو، و جيفري تشيتوتوي، ومحكامتهما؛ بتهمة غسيل الأموال والضلوع في تهريب الوقود من ليبيا.

وألقت الشرطة المحلية القبض على ديبونو و تشيتوتوي، الأسبوع الماضي؛ لاتهامهما في عمليات التهريب على مستوى البلاد، وأصدرت المحكمة أمرًا بتجميد جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بهما، ووجهت لهما تهمة غسيل الأموال، وتهريب الوقود.

وكانت السلطات المالطية، قد ألقت في الأيام القليلة الماضية، القبض على 15 شخصًا، على صلة بقضية غسيل أموال معقدة للغاية، وقالت وسائل إعلام في “فاليتا” أن الجماعة قامت بتهريب الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية وجماعات مسلحة ليبية، حيث أشار بيان، أصدرته إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بشرطة مالطا، إلى مصادرة 36 مركبة و60 ألف يورو نقدًا، وكمية كبيرة من المجوهرات، والمعدّات الإلكترونية؛ تشمل هواتف محمولة، وأجهزة حاسوب، وخوادم اتصال، إضافة إلى كمية كبيرة من المستندات، التي لا تزال قيد التحليل.

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