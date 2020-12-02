نورلاند : العملية السياسية الجارية ستجعل ليبيا شريكا قويا وموثوقا لاستثمارات القطاع الخاص

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، أن العملية السياسية الجارية في ليبيا توفر فرصة فريدة للقادة السياسيين والاقتصاديين الليبيين لتحقيق الإصلاحات وجعل ليبيا شريكًا قويًا وموثوقًا لاستثمارات القطاع الخاص.

وأوضح نورلاند في بيان عبر الصفحة الرسمية للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه حضر أمس اجتماعا افتراضيا نظمته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا وشركات أمريكية لتبادل الآراء بشأن العملية السياسية المتطورة في ليبيا وآفاق تحسين مناخ الأعمال للاستثمار الأمريكي.

وقال البيان إن الشركات الأمريكية عبرت عن رغبتها القوية في نشر خبراتها الفنية ومواردها المالية للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد في ليبيا.

وأضاف البيان أن رواد الأعمال أكدوا خلال الاجتماع على أن زيادة الاستثمار في ليبيا تتطلب استقرارًا سياسيًا طويل الأجل، وشفافية اتخاذ القرارات الاقتصادية، واتفاقية طويلة الأجل بشأن إدارة الإيرادات، وبيئة أعمال أكثر تمكينًا بما في ذلك موافقة البنك المركزي في الوقت المناسب وبشكل متسق على خطابات الاعتماد التي يطلبها المستوردون الليبيون للوفاء بالمدفوعات لشركائهم التجاريين الأجانب.

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