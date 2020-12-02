النواب إلى غدامس.. وافحيمه: نأمل توحيد البرلمان

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

02 December, 2020

وصل وفد من أعضاء مجلس النواب، ظهر اليوم الأربعاء، إلى مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، متجهين إلى مطار غدامس في ليبيا.

من جانبه أعرب عضو مجلس النواب صالح أفحيمه، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، عن أمله في أن تسفر جلسات النواب في غدامس عن توحيد المجلس ومن ثم توحيد السلطة التنفيذية والبنك المركزي وكل المؤسسات الخدمية في ليبيا كبداية لحل الأزمة في البلاد.

وأكد مجلسا النواب والدولة في ختام اجتماعهما التنسيقي بمدينة طنجة المغربية، أمس الثلاثاء، تشبثهما بالعملية السياسية وفق المرجعيات المعتمدة لاسيما الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن تستقبل مدينة غدامس يوم الاثنين المقبل أول جلسة للبرلمان الليبي، لبحث ما تم التوصل إليه في طنجة بشأن توحيد المجلس، ومناقشة الاستحقاقات المقبلة.