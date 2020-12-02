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117 نائبا يغادرون طنجة ويتجهون إلى غدامس

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

غادر 117 عضوا بمجلس النواب مدينة طنجة المغربية متجهين إلى مدينة غدامس، صباح اليوم الأربعاء، حسبما أكد عضو المجلس صالح افحيمه لـ«بوابة الوسط».

وقال افحيمه إن أعضاء المجلس المتواجدين بطنجة يستعدون الآن للانطلاق إلى مطار ابن بطوطه بطنجة متجهين إلى مطار غدامس، مضيفا أن ١١٧ نائب سيتجهون اليوم لغدامس لعقد جلسة الاثنين المقبل، فيما سبقهم 15 نائبا إلى المدينة بالفعل.

وأضاف: «هناك ما يقارب 20 نائبا لم يحددوا موقفهم بعد من حضور جلسة الإثنين، فيما تم حجز اثنين في المغرب لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وهم: حليمة الصادق والدكتور عمر غيث».

وأشار عضو المجلس، إلى أن أهم النقاط بجدول الأعمال في غدامس، هي تعديل اللائحة الداخلية ووضع خارطة طريق نحو الخروج من المرحلة الانتقالية. 

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يفترض أن يتم مناقشة الامور الرئيسية وهي الانتخابات وآلية الاختيار لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء والوزراء …اما مناقشة اللائحة الداخلية فأنه حق ولكن أريد به باطل… إذا توافق النواب وأجمع 120 نائب علي تغيير الرئاسة فهذا حق ولا غبار عليه رغم ان الوقت غير ملائم ولا مبرر له…ولكن الجميع يعرف ان سبب ذلك هو عدم تطبيق اللائحة الداخلية خلال الفترة الماضية والمجاملات وعدم انعقاد المجلس ولا ننسي سبب مهم آخر هو ترك السيد المشهور / أبوعكوز يصول ويجول في ردهات المجلس وهذا نتيجة عمله…أستغل الحاذقون هذه الاسباب ويريدون الآن الانقلاب علي رئاسة المجلس ..هذه خطط اخوانية معروفة ولكن الذنب هو ذنب الرئاسة وكذلك شطحات /أبوعكوز…لاحول ولاقوة الا بالله…اللهم أحفظ ليبيا من الفتن ماظهر منها ومابطن…اللهم آميييييييييييييين

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