117 نائبا يغادرون طنجة ويتجهون إلى غدامس

غادر 117 عضوا بمجلس النواب مدينة طنجة المغربية متجهين إلى مدينة غدامس، صباح اليوم الأربعاء، حسبما أكد عضو المجلس صالح افحيمه لـ«بوابة الوسط».

وقال افحيمه إن أعضاء المجلس المتواجدين بطنجة يستعدون الآن للانطلاق إلى مطار ابن بطوطه بطنجة متجهين إلى مطار غدامس، مضيفا أن ١١٧ نائب سيتجهون اليوم لغدامس لعقد جلسة الاثنين المقبل، فيما سبقهم 15 نائبا إلى المدينة بالفعل.

وأضاف: «هناك ما يقارب 20 نائبا لم يحددوا موقفهم بعد من حضور جلسة الإثنين، فيما تم حجز اثنين في المغرب لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وهم: حليمة الصادق والدكتور عمر غيث».

وأشار عضو المجلس، إلى أن أهم النقاط بجدول الأعمال في غدامس، هي تعديل اللائحة الداخلية ووضع خارطة طريق نحو الخروج من المرحلة الانتقالية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا