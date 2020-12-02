المريمي: صالح بحث مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية أوضاع البنية التحتية وإعادة الإعمار

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية المعوقات التي تواجه البلديات.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي في تصريح خاص لـ ” ليبيا “24” إن الاجتماع الذي عقد بمدينة القبة بحث العديد من الموضوعات والقضايا في البلديات بشأن المشاريع وتنفيذها والتعاقد عليها وأوضاع البنية التحتية في المدن والقرى، التي تحتاج إلى صيانة وإعادة الإعمار وكذلك مخصصات البلديات من ريع الضرائب والرسوم المختلفة للإنفاق منها على بعض المشروعات الضرورية والملحة في البلديات.

وأشار المريمي إلى أن صالح التقى عمداء البلديات، الذين أعلنوا تأييدهم لمبادرة عقيلة صالح واعلان القاهرة وماتم الاتفاق عليه حول كيفية الحوار والاختيار في المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة من خلال اختيار كل اقليم من الأقاليم الثلاثة في ليبيا عضوهم الذي يمثلهم في المجلس الرئاسي أو في الحكومة على ان يكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام المؤسساتي وتعمل على توحيدها في كل انحاء ليبيا.

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