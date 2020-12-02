العاملن في محطة كهرباء أوباري يهددون بالإضراب «احتجاجا على إيقاف الإعاشة»

هدد العاملون بمحطة كهرباء أوباري الغازية بالتوقف عن العمل؛ «احتجاجا على إيقاف الإعاشة، وإغلاق المطعم الخاص بهم».

وقالوا فى بيان اليوم الأربعاء، إن المحطة خارج المدينة، وتقع فى منطقة صحرواية، وهذا الإجراء سيؤثر على سير العمل بها، ولا يمكن لهم الاستمرار فى العمل خلال هذه الظروف.

وطالب العاملون بتشكيل لجنة من إدارة المحطة لمعالجة مشكلاتها، إلى جانب صرف مستحقاتهم، وتوفير وسائل نقل، وتحسين الإعاشة والطعام المقدم لهم.

كما لفت المحتجون إلى الظروف «القاسية» التي يعانون منها، مثل ارتفاع أسعار الوقود فى السوق السوداء، حتى يتمكنوا من الوصول إلى المحطة، إضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم المالية، و سوء الخدمات.

في حين أوضح مصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الشركة التي تقدم خدمات الإعاشة توقفت عن أداء عملها لعدم تسديد مستحقاتها من طرف الشركة العامة للكهرباء.

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