«الدريجة»: «السراج» أسس شركة نفطية في لندن للعب بأموال الليبيين.. وننتظر تعليق «صنع الله»

اتهم محسن الدريجة رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا، فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، بتأسيس شركة لتسويق النفط في لندن لاستغلال أموال الليبيين.

وقال «الدريجة» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “رئيس المجلس الرئاسي أسس شركة في لندن في شهر مايو من هذا العام يديرها مدير تسويق المؤسسة الوطنية للنفط اسمها «مرزق للغاز والنفط»”،

وأرفق «الدريجة»مع منشوره صورة ضوئية توضح تفاصيل تلك الشركة، موجهًأ حديثه للسراج قائلًا: ” بتسوق النفط والا بتورد بنزينه ونافطة؟ ليس هناك أي حاجة للشركة مجرد لعب بأموال ليبيا”.

موضحًا أن مدراء تلك الشركة هم؛ ” عماد عبد اللطيف بن رجب، وإبراهيم عبد الجليل الغماري، وخليفة مفتاح خلف الله”، معقبًا “في انتظار مصطفى صنع الله يشرحلنا بنفس حماس خطابه الماضي”.

وكان صنع الله مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قد هاجم الأحد الماضي، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير عبر فيديو، أكد خلاله أن سياسته فاشلة وهناك 4 أسعار صرف في ليبيا مؤكدا أن “الكبير” يعطى إيرادات النفط لـ”الديناصورات” عبر اعتمادات وهمية .

وقال صنع الله في فيديو رصدته “الساعة24” تم بثه عبر صفحة “المؤسسة الوطنية للنفط”، سيتم الاحتفاظ بأموال النفط حتى يصلح المصرف المركزي وضعه، متابعا ، سياسات نقدية فاشلة، واحد متحكم فى الدنيا كلها من أنت ياخويا هناك مجلس إدارة يجب أن يقرر وليس فرد يتحكم في الليبيين كلهم ، متابعا : احتفظنا بأموال المبيعات في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي

واستطرد صنع الله، 168 مليار دينار إيرادات النفط فى السنوات الأخيرة، تم إحالتها للمصرف المركزي فأين ذهبت؟،هناك ديناصورات لديهم مئات الملايين باعتمادات وهمية منها المصرف المركزي، مضيفا، ليبيا تمر بمأزق خطير جدا بسبب السياسات الفاشلة لمحافظ المصرف المركزي.

وتابع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: “نحن نبيعو في نفط مش تراب ورملة، وأنت عندك الدولار بأربعة اسعار صرف حد ياخذ بـ 1.40 دينار ويبيعه ويشريه حد آخر بـ 6 والاعتمادات للقطط السمان مناطق دون مناطق .. الفلوس وين عدن؟”.

وجاءت تصريحات مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بعد وصف مصرف مركزي طرابلس برئاسة ” الصديق الكبير ” لبياناته حول الإيرادات النفطية بغير الدقيقة، 19 نوفمبر الجاري.

وأصدرت المؤسسة الوطنية للنفط ، بيانا ردت فيه على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر في 19 نوفمبر الجاري، والذي أشار فيه الى عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط لسنوات عديدة كما زعم البيان ، وعلى الرغم من ان كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت وبشكل واضح على إتمام عمليات مطابقة الارقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي يفند الادعاء الكيدي الصادر عن المصرف المركزي، ومع ذلك نود توضيح الآتي للشعب الليبي:

وقال البيان، بداية نسجل استنكارنا الشديد لما ورد من مغالطات و تضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020 حول الايراد و الإنفاق من 1-1-2020 حتى 31-10-2020، حيث أن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-10-2020 والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي فقد بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي اي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي ، وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي.