مجلس الأمن ينفي قرب تعيين نيكولاي ميلادينوف مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا

ليبيا – نفى مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء ما تردد بشأن قرب تعيين المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف في منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، مشددًا على ضرورة أن يتزامن تعيينهما.

رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيري ماتجيلا وخلال مؤتمر عقده بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس خلال ديسمبر الجاري، نفى ما نقلته تقارير إعلامية أفادت بقرب تعيين ميلادينوف في منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، خلفًا لغسان سلامة الذي استقال من منصبه مطلع ماس الماضي، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” التركية.

وتساءل: “إذا اتفقنا في المجلس على تعيين السيد ميلادينوف كمبعوث خاص إلى ليبيا، فماذا سنفعل مع منصب المنسق الأممي لعملية السلام؟”، مشددًا على أنه لن يتم تعيين مبعوث أممي خاص إلى ليبيا، قبل إيجاد بديل لميلادينوف.

وأضاف: “إن ميلايندوف يقوم بعمل رائع في وظيفته الحالية ويقدم لنا في المجلس تقارير غير منحازة في ظل ظروف صعبة للغاية تمر بها منطقة الشرق الأوسط”.

رئيس مجلس الأمن اختتم: “لذلك أعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان مصيبًا، عندما رأى ضرورة أن يتزامن تعيين اسم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مع إعلان اسم المنسق الخاص لعملية السلام، واتفق غالبية أعضاء المجلس على هذا الرأي ورحبوا به”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية