صيانة وترميم أحد أهم الطرق الرئيسية الرابطة بين ودان وهون وسوكنة

لليوم الخامس على التوالي تواصل فرق شباب العمل التطوعي بهون وسوكنة وودان ببلدية الجفرة صيانة وترميم الطريق الرابط بين مناطق الجفرة الثلاث الذي يعاني منذ عدة سنوات من تشققات وحفر.

وقال العميد محمود الذهبي مدير مديرية امن الجفرة لمراسل بوابة افريقيا الإخبارية، إن هذه الاشكاليات في الطريق تسببت في حوادث سير مميتة راح ضحيتها العشرات من المسافرين عبرها الى المناطق المحاذية لعدم درايتهم بها والتي تمتد لحوالي 2 كيلومتر مربع.

وحيا العميد الذهبي المتطوعين من ابناء المنطقة الذين اعتمدوا على مجهوداتهم وامكانياتهم الذاتية مما يعبر عن روح الاخوة بين كافة ابناء الجفرة التي طالما كانت نقطة التقاء لكل الليبيين.

من جانبه قال (المهندس عمران عبدالسلام التهامي) أحد الاعضاء البارزين بفريق شباب العمل هون بان كافة الامكانيات من الآلات والمعدات والمواد المستخدمة في خلطة الاسفلت وامكانيات اخرى من ضمنها وجبات الافطار والغذاء والعشاء هي من التبرعات المقدمة من رجال الاعمال والتجار واهالي مدن الجفرة .

واوضح أن هذه الطريق هي أحد أهم الطرق التي تربط مدن الجفرة الثلاث بعضها ببعض بالإضافة الى انها طريق ربط و عبور الى مناطق ومن الشرق والغرب والجنوب.

ودعا (التهامي) الليبيين المتصارعين الى الاقتداء بفرق العمل الشبابية الذين جمعهم حب الوطن والانتماء وسلامة مواطنيها دون اعتبار للمصلحة الشخصية أو السعي لمناصب أو اموال بعيدا عن الجهوية أو المناطقية أو القبلية.