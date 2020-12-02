ممثلة «النواب» في طنجة: تشكيل مجموعة عمل مصغرة لتوحيد المؤسسات السيادية

أكدت ممثلة وفد مجلس النواب الليبي، في فعاليات الحوار الليبي بمدينة طنجة المغربية، عائشة شلابي، اتفاق الوفدين الليبيين على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تباشر عملها خلال أيام بهدف توحيد المؤسسات السيادية.

وقالت شلابي في تصريحات مصورة، عقب اختتام فعاليات الحوار الليبي بمدينة طنجة المغربية: “تمت مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن آليات شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال الملحة التمهيدية”.

وأضافت “يؤكد فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة، بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب ويقون الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت للاختيار”.