المشري يبحث مع سفير تونس مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع سفيرَ تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جاء ذلك في اجتماع بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، حيث تناول الطرفان سبل التعاون بين الدولتين، وتأكيد الترابط بينهما، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأثنى المشري على الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي والحوار الليبي.

وانطلقت اليوم جلسة الحوار السياسي الليبي، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة آليات الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.

كما اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات الاجتماع التنسيقي بين وفدي مجلس النواب والدولة «13 + 13» في مدينة طنجة المغربية، حيث أكد الطرفان «التمسك بالملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتمسك ببناء الدولة المدنية التي يتطلع لها الليبيون وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا