المشري يبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا مع السفير والقنصل التونسيين

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان اليوم الأربعاء سفيرَ الجمهورية التونسية لدى ليبيا الأسعد العجيلي، رفقةَ القنصل التونسي توفيق القاسمي، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل التعاون بين ليبيا وجمهورية تونس والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين.

وبدوره، أثنى المشري على الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي والحوار الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية