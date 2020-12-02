«أبو سنينة» من طنجة: لابد أن يتحقق العدل وتكافؤ الفرص عند انتخاب السلطة التنفيذية

رأى المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري، محمد أبو سنينة، ضرورة انتخاب السلطة التنفيذية وفقا لآلية عادلة تكرس مبادئ تكافؤ الفرص في جميع المناطق الليبية، بحسب تعبيره.

وقال أبو سنينة في تصريحات مصورة، عقب اختتام فعاليات الحوار الليبي بمدينة طنجة المغربية: “ما يهمنا حقيقة في هذه الآليات التي تناقش فيها فريقي الحوار ووضعناها موضع البحث، أن أهم ما ينبغي أن يقر منها هو انتخاب السلطة التنفيذية، سواء كانت في المجلس الرئاسي، من رئيس ونائبيه، أو في رئاسة الوزراء”.

وأضاف “فهذه الآلية يجب أن يتحقق معها العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ويتحقق معها أيضا عدم إغفال المناطق أو الجهات الموجودة في ليبيا، فكل منهم يجب أن يشارك في تذكية من سيمثلهم في الرئاسي مثلا”.