ترحيب ألماني بالدعوة الأممية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة الاقتصادية في ليبيا

أعرب السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، عن ترحيب بلاده بدعوة الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للبعثة الأممية إلى ليبيا؛ إلى حل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وأكد أوفتشا في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أهمية قيام القادة الليبيين بمعالجة المهمة بشكل مشترك، مشددا على أن استقرار واتحاد الاقتصاد الليبي سيفتح الباب للتجارة والازدهار والتبادل لصالح كل الليبيين.

هذا وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، قد ذكرت في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية، دعت إلى حل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، موضحة أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتمعت الثلاثاء، بمشاركة سفراء مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

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