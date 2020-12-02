الفاخري: نعاني نقصًا في عدد الفحوصات اليومية للمصابين بفيروس كورونا في سبها

ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها عبد الحميد الفاخري أمس الثلاثاء تحسن الوضع الوبائي في سبها ومناطق الجنوب، لافتًا إلى تراجع أعداد الوفاة بتسجيل حالتي وفاة فقط خلال نوفمبر.

الفاخري وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قال: إن عدد الحالات المسجلة بالجنوب وصلت 162 حالة نشطة و84 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن مركز عزل بركولي وبراك مغلقين لأسباب مالية راجعة إلى عدم استلام مستحقات العاملين، وإحالة العمل بمركز عزل بديل في عيادة للأمراض التنفسية.

وشكا الفاخري من نقص في عدد العينات اليومية وتوقفها منذ منتصف أكتوبر؛ بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، لافتًا إلى أن فرق الرصد لا تعمل بسبب عدم استلام مستحقاتها المالية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية