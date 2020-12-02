ساخرا من اجتماع السراج.. الشحّومي: لن تحل أزمة إيرادات النفط بالنوايا الطيبة

سخر الخبير الاقتصادي سليمان الشحّومي، من اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج لبحث تداعيات تجميد إيرادات النفط ، مؤكدا أن الحلول الشاملة تحتاج أكثر من النوايا الطيبة.

وأضاف الشحومي في تدوينه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الجميع ينتظر نتائج اجتماع لفيف كبير من مسؤولي ليبيا، للتباحث حول معالجة تجميد إيرادات النفط وحل المعضلات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن النتيجة كانت أن التجميد سيستمر في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي في الوقت الحالي المتفق عليه بين الأطراف الليبية بضمانات دولية.

وتابع الشحومي، أن الاجتماع ركز على الرجاء والأمل بأن ينعقد اجتماع ختامي لمجلس إدارة المصرف المركزي، والذي يستهدف تعديل سعر الصرف، وقبلها يجب أن يكون معني بفتح المقاصة المتوقفة منذ سنوات والقبول بالعملة المطبوعة من قبل المصرف المركزي ببنغازي كمقدمة لتقييم وتحديد سعر الصرف الجديد الذي سيكون بإمكان المصرف المركزي عنده تلبية أي طلب على العملة، وسيرتبط ذلك بإعداد واعتماد ميزانية حكومية موحدة للعام القادم 2021.

وأكمل الشحومي، أن الشعب في حاجة لمشروع إصلاحي حقيقي ومحدد مهما كان بسيطا وسطحيا، ولكن لابد أن يكون قائما على أسس واضحة وأهمها وحدة المؤسسات الاقتصادية و دينامكية استجابة المؤسسات التنفيذية والتشريعية لمتطلبات المشروع.

وعقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أمس الثلاثاء، اجتماعا مع 7 شخصيات من كبار مسؤولي الحكومة للمؤسسات الاقتصادية والمصرفية والرقابية لبحث التنسيق بين هذه المؤسسات.

وشارك في الاجتماع السراج، ورئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري.

كما شارك النائب الأول لفائز السراج وعضو مجلس النواب المنشق “عامر عمران”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.

وحضر أيضا وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وحسب البيان فقد ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسبل حل المشاكل التي تواجه المؤسسات خلال تأدية مهامها، وتداعيات تجميد إيرادات النفط، وتوحيد سعر صرف الدولار، والتنسيق بين هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة الصالح العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24