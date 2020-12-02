ازالة عدد من المفرقعات والالغام بمناطق طريق المطار (صور)

قــام أعضـاء هيئة السلامة الوطنية بإدارة المفرقعات ومعالجـة المتفجرات من فنيي تفكيك المفرقعات بتأمين لغم TT40 مضاد لدروع ولغم MB قافز مضاد للأفراد وعدد 4 قدائف هاون عيار 60 ميلي شديدة الانفجار وعدد 23 مقدوف عيار BOT17N وعدد 1 قديفة هاوزر وعدد3 قدائف مدفعية وعدد 1 قديفة مدفع 60 ميلي .

وقال المكتب الاعلامي لهيئة السلامة الوطنية بان جميع هذه المواد المتفجرة تمت لسيطرة عليها وازالتها من منطقة طريق المطار بجوار معسكر حمزة والأدارة العامة للتدريب الشرطة وصالة الألعاب الرياضية الخاصة بنادي أتحاد الشرطة الرياضي.