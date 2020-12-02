«افحيمة»: إذا أحسنا النوايا فإن خللاً فنياً وراء تأجيل اجتماع «غدامس» حتى صباح الخميس

أعلن النائب صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، تأجيل مشاركة النواب الذين سبق أن شاركوا في اجتماع “طنجة” المغربية، في اجتماع غدامس، والذي كان مقرراً اليوم، لأسباب فنية.

“افحيمة” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء، قائلاً: “إذا فرضنا حسن النوايا فإن خلل فني يتسبب في تأجيل رحلة طنجة غدامس إلى غدًا صباحا ان شاء الله” وفق قوله.

كانت مصادر صحفية متطابقة، قالت إن قائد طائرة الخطوط الليبية أبلغ النواب أنه بحاجة إلى الراحة اليوم الإربعاء لأن الرحلة طويلة من طنجة إلى غدامس، والعودة إلى معيتيقة، علاوة على أنه تأخر في القدوم من طرابلس إلى طنجة.

تدوينة “افحيمة” تأتي بعد تصريحات المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري، محمد أبو سنينة، زعم فيها ضرورة انتخاب السلطة التنفيذية وفقا لآلية عادلة تكرس مبادئ تكافؤ الفرص في جميع المناطق الليبية، بحسب تعبيره.

وقال أبو سنينة في تصريحات مصورة، عقب اختتام فعاليات الحوار الليبي بمدينة طنجة المغربية: “ما يهمنا حقيقة في هذه الآليات التي تناقش فيها فريقي الحوار ووضعناها موضع البحث، أن أهم ما ينبغي أن يقر منها هو انتخاب السلطة التنفيذية، سواء كانت في المجلس الرئاسي، من رئيس ونائبيه، أو في رئاسة الوزراء”.

وأضاف “فهذه الآلية يجب أن يتحقق معها العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ويتحقق معها أيضا عدم إغفال المناطق أو الجهات الموجودة في ليبيا، فكل منهم يجب أن يشارك في تذكية من سيمثلهم في الرئاسي مثلا”.