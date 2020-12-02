برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يساعد رواد أعمال من تاورغاء لإعادة بناء أعمالهم

شارك عشرة رواد أعمال من تاورغاء ممن تأثرت أعمالهم التجارية بالنزاع وكوفيد-19 في ماراثون Restart-Up وحصلوا على دعم إجمالي قدره 360،000 دينار ليبي (277،000 دولار أمريكي) لتطوير أعمالهم ،وقد تم تنظيم الماراثون الذي استمر لمدة يومين من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من حكومة اليابان، بهدف مساعدة رواد الأعمال على إعادة بناء أعمالهم وإعادة توحيد مجتمعاتهم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في ليبيا.

اختارت لجنة من الخبراء عشرة رواد أعمال وأصحاب أعمال صغيرة من خلفيات متنوعة، وفي مجالات متنوعة بما في ذلك إنتاج دبس التمور ومصنع الطوب ومركز العلاج الطبيعي والمكتبة وخدمات الطباعة ومتجر المعجنات ومزود الغاز.

خلال الأشهر المقبلة، سيعمل رواد الأعمال بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة بدء أعمالهم، مما سيخلق 69 فرصة عمل في تاورغاء.

صرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد جيراردو نوتو، خلال حفل توزيع الجوائز: “أود أن أهنئ الفائزين، وأنا واثق من أن المهارات المكتسبة خلال الماراثون ستؤتي ثمارها لك في المستقبل. حان الوقت للسلام والتنمية وريادة الأعمال في ليبيا وأنا واثق من أن المشاركين في ماراثون Restart-Up سيحدثون فرقاً وذلك من خلال خلق فرص العمل في ليبيا وتنشيط الاقتصاد المحلي لدعم الأشخاص الأكثر احتياجاً “.

قالت السيدة خديجة أبو عربية، أخصائية العلاج الطبيعي وأحد الفائزين بالماراثون: “كنت سعيدة جدا حينما أبلغوني أنني قُبِلت في ماراثون Restart-Up. شعرت أخيرا، أن شخصاً ما فهم فكرتي التجارية لأنها ستساهم في استقرار المدينة ودعم الآخرين بالإضافة إلى تأمين مستقبل أفضل لي ولأولادي “

كما قال السيد عمر مبارك، أحد الفائزين وأب لتسع أطفال: “أبلغتني ابنتي بأنه تم اختياري للمشاركة في ماراثون Restart-Up, غمرني ذلك بالسرور فعلا. أعتقد أن هذا سيكون سبب إعادة توطيني مع عائلتي مرة أخرى في تاورغاء. أنا مصمم على المساهمة في تطوير المدينة وسكانها، وخاصة الطلاب، من خلال عملي في تقديم الخدمات الطلابية مثل القرطاسية وطباعة المستندات، وما إلى ذلك “.

و سيتم دعم رواد الأعمال الذين تم اختيارهم فنياً ومالياً أثناء عملية تطوير الأعمال، وستتاح الفرصة لمؤلفي هذه الأفكار من الأفراد أو الفرق للحصول على برنامج تسريع ما قبل الحضانة للاستفادة من التدريب والتوجيه لمدة ثلاثة أشهر.