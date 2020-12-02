افحيمة: تأجيل رحلة سفر النواب من طنجة إلى غدامس لغد الخميس

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، اليوم الأربعاء، إن رحلة أعضاء مجلس النواب من مدينة طنجة بالمملكة المغربية إلى مدينة غدامس في ليبيا تأجلت ليوم غدٍ الخميس.

وكتب افحيمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن خلل فني تسبب في تأجيل رحلة طنجة غدامس إلى صباح غد، إذا فرضنا حسن النوايا.

كان أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طنجة استعدوا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، للانطلاق لمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة متجهين إلى مطار غدامس لعقد جلسة رسمية، بعد نجاح مشاوراتهم.

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