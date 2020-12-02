الزقعلي: اجتماع المؤسسات السيادية في طرابلس يأتي في إطار تخفيف حدة التشنجات بينها

ليبيا – قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي إن دعوة رئيس المجلس فائز السراج للاجتماع التشاوري مع المؤسسات السيادية يأتي في إطار تخفيف حدة التشنجات بينها، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.

الزقعلي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر اليوم الأربعاء أوضح أن الاجتماع وضع إطارًا توافقيًا عامًا لبحث تداعيات تجميد إيرادات النفط، وبناء أرضية تمهيدية لإعادة تفعيل اللجان المشتركة من المؤسسات السيادية والشروع في توحيد الميزانية العامة بالبلاد، إضافة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية