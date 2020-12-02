بلدية مصراتة: حفر حوض لتجميع مياه الأمطار

قالت بلدية مصراتة، إنه في إطار الأعمال المكلفة بها لجنة الطوارئ المركزية بالبلدي، قامت لجنة الطوارئ بالتنسيق مع شركة الدعم للمقاولات والاستتمار العقاري، وشركة الخدمات العامة مصراتة، وشركة المياه والصرف الصحي مصراتة، لتنظيف المحطة الرئيسية رقم (3)، الواقعة في منطقة البيرة، إضافة إلى حفر حوض احتياطي لتجميع مياه الأمطار.

أضاف بيان “البلدية”: “هذا وقد بدأت الجهات المذكورة آنفاً العمل علي تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل لجنة الطوارئ، وتذليل الصعاب أمام الجهات المختصة” وفق قوله.

يُشار إلى أن لجنة الطوارئ المركزية بالبلدية قد شكلت وفق قرار عميد بلدية مصراتة رقم (51) لسنة 2020م.