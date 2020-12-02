“امغيب”: هناك غموض ومخاوف تلف جلسة غدامس لذا قررنا العودة من طنجة لبنغازي

اعتبر سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن هناك حالة من الغموض والمخاوف حول جلسة غدامس المرتقبة لأعضاء البرلمان، المقرر لها غدا الخميس بعد أن تم تأجيل السفر اليوم الأربعاء.

وقال سعد امغيب في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك : “بحمد الله وفضله وصلت فجر هذا اليوم إلى مدينة بنغازي رفقة بعض الزملاء قادمين من مدينة طنجة المغربية، فضلنا عدم الذهاب إلى مدينة غدامس مباشرة والعودة إلى بنغازي، بعد أن وجدنا غموض كبير ومخاوف كثيرة تلف جلسة غدامس المرتقبة”.

وقد اتفق الوفدين الليبيين في المغرب على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تباشر عملها خلال أيام بهدف توحيد المؤسسات السيادية، بحسب ما كشفت ممثلة وفد مجلس النواب الليبي، في فعاليات الحوار الليبي بمدينة طنجة المغربية، عائشة شلابي.

وقالت شلابي في تصريحات مصورة، عقب اختتام فعاليات الحوار الليبي بمدينة طنجة المغربية: “تمت مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن آليات شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال الملحة التمهيدية”.

وأضافت “يؤكد فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة، بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب ويقون الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت للاختيار”.