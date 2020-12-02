ليبيا تواصل التحسن في مؤشر الإرهاب العالمي

أصدر معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي، نسخته الجديدة لمؤشر الإرهاب العالمي، حيث شهد مركز ليبيا تقدمًا جديدًا مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا للتقرير فإن الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية انخفضت على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي، منذ أن بلغت ذروتها في عام 2014، حيث وصل عدد الوفيات في العام الماضي إلى 13 ألفًا و826 حالة وفاة ناجمة عن عمليات إرهابية، وهو يمثل انخفاضًا بنسبة 59% عن عام 2014.

وبحسب ما ذكره التقرير فإن أكثر من 96% من الوفيات في العام المنصرم حدثت في أكثر 96 منطقة تعاني بالفعل من صراعات عسكرية.

وشهدت أفغانستان ونيجيريا انخفاضا كبيرا في عدد الوفيات في هذا العام، لكن تبقى هذه الدول هي الوحيدة التي زاد عدد الوفيات فيها عن 1000 حالة.

واحتلت ليبيا المركز 16 بين دول العالم الأكثر تأثرًا بالإرهاب، بينما جاءت في العام الماضي في المركز 12 وهو ما يعني تحسن مركز ليبيا بـ4 مراكز.

وبحسب التقرير فإن عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب في ليبيا انخفض بمعدل 148 حالة، وهي سادس أكثر دولة حققت انخفاضًا في عدد حالات الوفاة لهذا العام.

ويرصد التقرير أيضًا أكثر الدول تأثرًا بالعمليات الإرهابية، من الناحية الاقتصادية، حيث تصدرت النيجر المشهد وتكبدت خسائر تقدر بـ142 مليار دولار، بينما جاءت ليبيا في المركز الثاني بـ4 مليار دولار، وذلك في الفترة ما بين 2007 إلى 2019.

أما على المستوى العربي فقد احتلت ليبيا المركز الخامس، بعد العراق، سوريا، اليمن ومصر.

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