ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 December, 2020

رئيس وحدة صحة المهجرين والنازحين والفريق الإعلامي بوزارة الصحة بحكومة الوفاق ،صباح اليوم بتوزيع بعض الأدوية ومستلزمات الوقاية الاحترازية على عائلات النازحين بالبلدية ،وذلك ضمن نشاطات القافلة الطبية المسيرة لبلدية درج الحدودية في يومها الثاني.

هذا وقد تم خلال هذه الزيارة عقد العديد من الاجتماعات مع المجلس البلدي والمسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة .

كما تم إجراء زيارة ميدانية لمستشفى الدرن والتباحث مع مدير المستشفى والمسؤولين عن العزل بالبلدية بمدينة درج وقد تم خلال هذه الاجتماعات تحديد الاحتياجات بالبلدية لمخاطبة الجهات المسؤولة بالوزارة والعمل على توفيرها وتذليل الصعاب التي تواجههم .

و تأتي هذه الأعمال ضمن نشاطات القافلة الطبية التي انطلقت صباح الأمس إلى بلدية درج الحدودية الواقعة شرق مدينة غدامس والتي نظمتها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النازحين .