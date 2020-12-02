مولد كهربائي لتعزيز قدرات مركز العزل في وادي عتبة

بمبادرة من الصليب الأحمر الليبي، وصل إلى بلدية وادي عتبة مولد كهربائي مخصص لمركز العزل وذلك من أجل تعزيز قدراته الخدمية لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وتصل قدرة المولد إلى نحو 50 ك/ فولت من الكهرباء، وهي قدرة كافية لتوفير الطاقة المستمرة لمركز العزل دون انقطاع أو تذبذب في الجهد الواصل من خطوط الشبكة العامة.

وتأتي هذه المبادرة لتوفير مقومات تشغيل الأجهزة في مركز العزل، في ظل تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا، غير أنه ما زال يشهد نقصا في بعض المعدات الطبية والأدوية، عدا عن شح مادة الديزل لتشغيل المولدات في ساعات طرح الأحمال.

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