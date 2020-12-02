مطالبة وزارة الصحة والداخلية بالكشف عن مصير الدكتور “الصديق بن دلة”

أخبار ليبيا 24

اختطفت مجموعة مجهولة في طرابلس المدير المساعد لمستشفى الخضراء الدكتور “الصديق بن دلة” ، فيما لم تكشف أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، ولم تدلِ وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بأي تصريح .

وخطف المسلحون، الصديق بن دلة، بينما كان متوجها إلى بيته عصر أمس الثلاثاء.

وأدان مكتب الصحة بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية عملية الإخفاء القسري الذي تعرض له بن دلة، لافتًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا تتواجد أي معلومات عن هوية الخاطفين أو مكان اعتقال الدكتور بن دلة .

وعبر مكتب الصحة عن رفضه واستيائه من الأفعال التي تجرمها القوانين المحلية والدولية، و أنها تعتبر أن هذه الانتهاكات التي تمارسها مجموعات خارجة عن القانون بطرابلس من خطف وتغييب قسري واعتداء بحق الأبرياء والعناصر الطبية تعرقل عمل المستشفيات والقطاع الصحي الذي يقدّم الخدمة الطبية الإنسانية للمواطنين في ظل ما تعانيه البلاد من جائحة كورونا .

ويطالب مكتب الصحة وزير الداخلية ومكتب النائب العام وكافة الأجهزة الامنية بطرابلس بفتح تحقيق بالواقعة والبحث والتحري على هذه المجموعة في أسرع وقت ممكن و العمل للإفراج الفوري على الدكتور وإرجاعه سالما إلى أبنائه وأهله دون قيد أو شرط والذي لم يتخلف يوما في تقديم الخدمة الإنسانية والطبية لكافة فئات المجتمع .