إزالة عدد من القذائف بمناطق طريق المطار

تمكن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، من إزالة قذائف من طريق المطار بجوار معسكر حمزة والإدارة العامة للتدريب الشرطة وصالة الألعاب الرياضية الخاصة بنادي أتحاد الشرطة الرياضي.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة السلامة الوطنية أنه تم تفكيك لغم TT40 مضاد لدروع ولغم MB قافز مضاد للأفراد و4 قذائف هاون عيار 60 ميلي شديدة الانفجار و23 مقذوف عيار BOT17N وقذيفة هاوزر و3 قذائف مدفعية وقذيفة مدفع 60 ميلي .

وحذرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من الاقتراب من أي جسم غريب والإبلاغ عنه عبر الأرقام التالية:

021-4775557، 021-4773802،021-4779906

وكانت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، أعربت عن استيائها من عدم الاستجابة للنداءات المتكررة لمساعدتها بالأجهزة للكشف عن الألغام، محملة السلطات مسؤولية الدماء التي تسيل جراء انفجار الألغام.

وقالت الإدارة “انه ومنذ الثماني سنوات الماضية وإلى هذه اللحظة لم يتم دعم إدارة المفرقعات من أي مسؤول في الهيئة بأي إمكانيات أو احتياجات موضحة أن كل الأعمال كانت بالمجهودات الشخصية من اجل سلامة الوطن والمواطن”

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