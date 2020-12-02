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بوابة إفريقيا الإخبارية/ مصراتة |

02 December, 2020

قامت لجنة الطوارئ المركزية ببلدية مصراتة بالتنسيق مع شركة الدعم للمقاولات والاستتمار العقاري، وشركة الخدمات العامة مصراتة، وشركة المياه والصرف الصحي مصراتة ،بتنظيف المحطة الرئيسية رقم (3)، الواقعة في منطقة البيرة، إضافة إلى حفر حوض احتياطي لتجميع مياه الأمطار.

هذا وقد بدأت الجهات المذكورة آنفاً العمل علي تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل لجنة الطوارئ، وتذليل الصعاب أمام الجهات المختصة.

يُشار إلى أن لجنة الطوارئ المركزية بالبلدية قد شكلت وفق قرار عميد بلدية مصراتة رقم (51) لسنة 2020م.