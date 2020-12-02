بسب سوء الخدمات..العاملون بمحطه كهرباء أوباري يهددون بالتوقف عن العمل

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احتج عاملون في محطة كهرباء أوباري الغازية اليوم الأربعاء بسبب عدم توفر الإعاشة وإغلاق المطعم الخاص بهم بالمحطة وهددوا بالتوقف عن العمل احتجاجًا على ذلك.

وأوضح العاملون في بيان مسجل أنه لا يمكن العمل في ظل هذه الظروف خاصة و أن المحطة تقع خارج مدينة أوباري وفي منطقة صحراوية.