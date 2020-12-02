المجلس التسييري ببلدية العربان يستنكر اختطاف رئيسه من قبل مجموعة مسلحة

استنكر المجلس التسييري ومشائخ وأعيان العربان اختطاف رئيس المجلس البلدي، أشرف الهادي، من قبل مجموعة مسلحة يوم الإثنين الماضي.

ودعا المجلس والأعيان العقلاء والحكماء في مدينة غريان إلى ضرورة التدخل الفوري حفاظا على مبدأ الجيرة الحسنة بين المدينتين.

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