عقيلة صالح: هنالك من يريد إجهاض المبادرة لاستمرار الفوضى والحرب

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الصراع في ليبيا والذي مر عليه سنوات سوف يستمر إذا لم يتم التمسك بالمبادرة التي أعلنتها في أبريل الماضي والتي لاقت دعمًا كبيرًا من المجتمع الدولي.

وأضاف صالح خلال لقاءه عمداء بلديات برقة أن المبادرة تدعم السلام وتعطي كل ذي حق حقه وتدعو للمساواة بين الأقاليم في كل شيء أيضاً في توزيع الثروة وتؤكد على كيفية اختيار من يمثل الأقاليم في السلطة في الدولة.

وتابع رئيس مجلس النواب :”لكن للأسف الشديد أن هذه المبادرة تتعرض لمحاولات لإجهاضها بغية الاستمرار في الفوضى والحرب بين الليبيين” .

وأكد صالح أن المبادرة أدت إلى حقن دماء الليبيين ومنها التغول للقوات العسكرية والمخابرات الأجنبية في ليبيا أيضا أكدت على حقوق كل إقليم حسب العدد السكاني والموقع الجغرافي .

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه العملية لم ترضي الكثير من أصحاب المطامع الذين يستفيدون من حالات الصراع والقتال والفوضى ولا يريدون خروج البلاد من الأزمة ويسعون بكل جد لعدم التمسك بالمبادرة.

وقال صالح :”نحن لا ندعم شخص بعينه أو نعبد شخص بعينه ولم نتعود للتزلف لأي شخص مهما كان، لكن يجب علينا أن نتمسك بهذه الحقوق وبقوة المبادرة التي لاقت الدعم من المجتمع الدولي وتكاد تكون من ضمن الأشياء المعروفة لدى الدول والرؤساء” .

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن محاولات إجهاض المبادرة يعني ضياع الحقوق، وقال :”تسمعون احيانا اننا نعمل لتجمع واحد ونختار منه وهي نفس الصورة أن يتم الاختيار من إقليم واحد أو اتباع الإقليم من الأقاليم الاخرى .

وأضاف صالح :”نحن حققنا مبادئ للتاريخ ونعيد التمسك بها نحن لا نريد تهميش أحد ولا إبعاد أحد وكل الأقاليم متساوية طرابلس وبرقة وفزان ،ولكن تغول إقليم عدديا أو ماليًا عن إقليم آخر لن نرضاه”.

ويواصل رئيس مجلس النواب :”وجدنا السبيل الدستوري والقانوني والعرفي كما سار عليه الأجداد وكانت السلطة تتكون بهذا الشكل، فعندما تأسست الدولة الليبية ولجنة الدستور 20 عن كل إقليم ومجلس الشيوخ بالتساوي مثل إقليم فزان مثل إقليم برقة مثل إقليم طرابلس”.

وأوضح صالح أنه في حال كان رئيس مجلس الشيوخ من إقليم يكون رئيس مجلس النواب من إقليم آخر وكذلك نوابهم وغيرها، وهذه القاعدة قاعدة أصيلة منذ استقلال ليبيا ونحن نتمسك بها الآن.

وأكد رئيس مجلس النواب أن أي ضرب للمبادرة وما أعلن في القاهرة ومخرجات برلين هو إجهاض لحقوق الأقاليم الأقل عددًا وأقل مالًا، موضحًا أن هذه الفرصة سانحة ولأول مرة يستمع المجتمع الدولي للمبادرة ويؤيدها بالإجماع ويجب التمسك بها.

ويتابع صالح :”خلافاتنا على أشخاص لا تعني شيء لكن المبادئ والقواعد التي ذكرناها يجب أن تكون ثابتة ونتمسك بها، والمجتمع الدولي متفهم ولكن تظل الأطماع والمصالح تتغير من حين إلى آخر“.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن مسألة الأشخاص ستترك لكل إقليم كما يتفق عليها ويسمي من يمثله، لكننا نحن نتمسك بالمبادئ والأفكار في المبادرة التي تم تأييدها ولابد من حراك للتمسك بما جاء فيها.