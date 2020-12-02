ميناء الخمس يستقبل 4 سفن محملة بالبضائع والإسمنت

استقبل ميناء الخمس البحري الساعات الماضية، سفينة نقل الحاويات “جي اس بي سكرينر” التابعة للوكيل الملاحي “عبر أعالي البحار” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 85 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

كما استقبل الميناء السفينة “أتلانتك موناكو” التابعة لوكالة “أمواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية، وتحمل نحو 140 حاوية من البضائع المتنوعة.

ورست على أرصفة الميناء سفينة نقل الإسمنت “ضياء” التابعة للوكيل الملاحي المحيط للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 3500 طن من الإسمنت السائب، إلى جانب السفينة “ان اس بيرد” التابعة لوكالة “الأجنحة”، وتحمل نحو 4 آلاف طن من الإسمنت السائب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية