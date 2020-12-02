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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

02 December, 2020

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سرت مؤتمرا لاحياء اليوم العالمي لمكافحة الايدز تحت شعار ( التضامن العالمي مسؤوليتنا المشتركة ) مدرج مصباح العروي بالجامعة . بحضور وكيل الشؤون العلمية بالجامعة ومدير مستشفي ابن سينا التعليمي ومدير مركز مكافحة الامراض سرت مكتب الخدمات الصحية سرت ومجمع عيادات سرت ونقابة اطباء سرت ومكتب اوقاف سرت و عدد من عمداء الكليات واعضاء هئية االتدريس بالجامعة

وقال مدير ادارة الأعلام ببلدية سرت محمد الاميل أن المؤتمر أستهل بكلمات ترحيبية ومشاركات عبر وسائل اتصالات الانترنت وجاءت المشاركة الاولي من قبل د. علي قرقروم استشاري امراض جلدية وعضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي بالعرض المرئي . ومن ثم كلمة رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر أ. د . فتحي الكاسح عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت أستشاري الام راض الجلدية رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر مرحبا بالسادة الضيوف والمشاركين عبر الاقمار في المؤتمر . وتناول المشارك الثاني محاضرة عبر وسائل الاتصال الانترنت د. عبد العزيز الحلفي منسق الطواري بالمنظمة الصحة العالمية باليبيا واستشاري امراض جلدية بعنوان تاثير جائحة كورونا علي مكافحة مرض الايدز والمشاركة الثالثة من قبل د. عبد النبي الراسي رئيس اللجنة العلمية لجائحة كورونا ونائب بالمركز الوطني لمكافحة الايدز . وتم خلال المؤتمر القاء عدة محاضرات حيث حملت المحاضرة عنوان الاشاعة الاوئبة وعوامل انتشار الاشاعة القاها د. محمد احمد ضو رئيس قسم طب الاسرة وصحة المجتمع بكلية الطب البشري بجامعة سرت . والمحاضرة الثانية تحت عنوان العوامل الانسانية والاقتصادية والشرعية لمرض الايدز القتها الدكتورة سعاد عياش علي عضو هئية تدريس بالجامعة والمحاضرة الثالثة حملت عنوان الاثار النفسية والاجتماعية لمرض الايدز القتها الاستاذة فاطمة منصور فرج عضو هئية تدريس بقسم علم الاجتماع بالجامعة .

وفي ختام المؤتمر تم عرض عدة توصيات من بينها التضامن العالمي مسؤولية مشتركة . هدف التخلص من الايدز مهامة صعبة ولكنها ليست مستحيلة وتتطلب جميع الجهات المعنية بالصحة وتسريع وتيرة العمل للقضاء علي هذا الوباء . تحديد كافحنا علي القضاء علي الايدز والدعوة الي العمل . الدعوة علي الحفاظ علي الخدمات الاساسية عالية الجودة لمكافحة الايدز . تقديم رعاية رحيمة تخدم وتحترم حقوق الانسانة وتخلو من الوصم . تخصيص موارد كافية لتحسين جودة مكافحة الايدز . تمكين المجتمعات لمكافحة الوصم والتميز(