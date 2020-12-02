شركات أمريكية تبدي استعدادها للمشاركة في تأهيل البنية التحتية بليبيا

أعربت شركات أميركية عن رغبتها القوية في نشر خبراتها الفنية ومواردها المالية للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاقتصادية في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي أمس استضافته غرفة التجارة الأميركية في ليبيا، بمشاركة السفير الأميركي ريتشارد نورلاند؛ لتبادل الآراء بشأن العملية السياسية في ليبيا وآفاق تحسين مناخ الأعمال للاستثمار الأميركي.

من جهته أكد نورلاند أن العملية السياسية الجارية في ليبيا توفر فرصة فريدة للقادة السياسيين والاقتصاديين الليبيين؛ لتحقيق الإصلاحات، وجعل ليبيا شريكا قويا وموثوقا لاستثمارات القطاع الخاص.

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