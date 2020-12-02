الشريف: زخم إعلامي غير مسبوق لاجتماع النواب بغدامس

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

02 December, 2020

رأى المحلل السياسي السنوسي الشريف، أن هناك جهات محلية ودولية تسعى لإظهار اجتماع النواب في غدامس وكأنه مسار موازي للملتقى السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأشار الشريف في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إلى أن التئام مجلس النواب في غدامس الأسبوع المقبل يحظى بزخم إعلامي غير مسبوق، قائلا :”أرتال طويلة من سيارات النقل والخاصة وسيارات البث المباشر ومعدات الاتصالات وعشرات من المراسلين بدأوا منذ الإثنين بالتوجه لمدينة غدامس لتغطية الحدث، ومن الواضح أن هناك جهات محلية ودولية تسعى لإظهار الحدث وكأنه مسار موازي للملتقى السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة”.