“عماري زايد”: إدخال “الإيطالية” كلغة إختيارية لطلاب “الثانوية” لتعزيز التعاون مع روما

وقع محمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم في “حكومة الوفاق” ظهر اليوم الأربعاء مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا، “ولتر دي مارتينو” مذكرة تفاهم لدعم وترسيخ التعاون في مجال التعليم مع الجمهورية الإيطالية.

ذكر بيان “عماري”، أن: “المذكرة لتشجيع تعلـّم اللغة الإيطالية بمرحلة التعليم الثانوي كلغة اختيارية بهدف زيادة المعرفة المتبادلة وتنمية التفاهم بين الشعبين و الحكومتين” وفق قوله.

أضاف البيان: “يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية وبالإشارة إلى معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين البلدين، الموقعة في بنغازي بتاريخ 30 اغسطس 2008”.